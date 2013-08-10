Путін може здати Сноудена США в обмін на права на Україну - політолог

Про це заявив політолог Віктор Небоженко, повідомляє Gazeta.ua.

"Не здивуюся, якщо завтра президент Путін запропонує Сполученим Штатам обміняти Едварда Сноудена на відмову від євроінтеграції України", - сказав експерт.

Щоправда, Небоженко не взявся однозначно стверджувати, що США приймуть такий сценарій розвитку подій.

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"Чи погодиться Америка — сказати важко. Цілком імовірно, що Янукович для США не такий важливий як Сноуден", - додав політолог.

Також Небоженко припустив імовірність схожих "обмінів" в питанні з громадянською війною в Сирії.

"Обмін відбувається на міжнародному рівні. Ви скажете, який зв'язок між трагедію у Сирії та євроінтеграцією України? Можуть домовитися, що Путін йде із Сирії, натомість - йому залишають Україну в оренду на 5 років. Таке вже було колись. Україну поміняли на Ірак. Сподіваюся, Захід такого не зробить цього разу. Однак є варіант, за якого Україна може стати жертвою покращення американо-російських стосунків", - припустив він.