Путін може здати Сноудена США в обмін на права на Україну - політолог
Президент Росії Володимир Путін може домовитися із США призупинити на декілька років євроінтеграцію України, якщо він видасть Америці Едварда Сноудена.
Про це заявив політолог Віктор Небоженко, повідомляє Gazeta.ua.
"Не здивуюся, якщо завтра президент Путін запропонує Сполученим Штатам обміняти Едварда Сноудена на відмову від євроінтеграції України", - сказав експерт.
Щоправда, Небоженко не взявся однозначно стверджувати, що США приймуть такий сценарій розвитку подій.
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"Чи погодиться Америка — сказати важко. Цілком імовірно, що Янукович для США не такий важливий як Сноуден", - додав політолог.
Також Небоженко припустив імовірність схожих "обмінів" в питанні з громадянською війною в Сирії.
"Обмін відбувається на міжнародному рівні. Ви скажете, який зв'язок між трагедію у Сирії та євроінтеграцією України? Можуть домовитися, що Путін йде із Сирії, натомість - йому залишають Україну в оренду на 5 років. Таке вже було колись. Україну поміняли на Ірак. Сподіваюся, Захід такого не зробить цього разу. Однак є варіант, за якого Україна може стати жертвою покращення американо-російських стосунків", - припустив він.