США допоможуть Україні досягнути енергетичної незалежності – посол

Про це посол США в Україні Джеффрі Пайєтт повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Це є важливою комерційною ініціативою, оскільки ми маємо дві великі американські нафтові компанії, які зацікавлені у співпраці з Україною, – це ExxonMobil та Chevron. Але це також важлива геостратегічна ініціатива. Я впевнений у цьому, базуючись на дискусіях із керівництвом цих компаній», - сказав Пайєтт.

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Він додав, що ExxonMobil та Chevron дуже зацікавлені в роботі на українському енергетичному ринку.

«Вони хочуть принести кращі американські технології, ноу-хау та американські гроші в український енергетичний сектор. Це буде дуже добре для українців та допоможе Україні у досягненні мети щодо енергетичної незалежності», - наголосив посол.

За його словами, наступним кроком має бути завершення укладення угоди про видобуток сланцевого газу з компанією Chevron.

«Очікується погодження (цієї угоди) на обласному рівні. Що ж до ExxonMobil, то зараз відбуваються переговори з урядом. Сподіваюся, що за пару років ми побачимо значні інвестиції – близько сотень мільйонів доларів», - резюмував Пайєтт.

Посол сподівається, що обидві американські компанії створюватимуть робочі місця в Україні, які дозволять країні розвивати видобуток її природних ресурсів у подальшому, і допоможуть Україні досягнути енергетичної незалежності, що буде вигідно обом країнам.

Як повідомляв УНІАН, Сенат затвердив Пайєтта на посаді посла США в Україні 9 липня. Він змінив Джона Теффта, який працював в Україні з листопада 2009 року. Новий посол склав присягу 30 липня в Держдепартаменті у Вашингтоні. 3 серпня Пайєтт прибув до Києва.

Пайєтт раніше працював заступником посла США в Індії, генеральним консулом в Гонконгу, віце-консулом у Гондурасі.