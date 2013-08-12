Суд дозволив затримати втікача-Мельника

Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Олега Зайцева про зміну запобіжного заходу стосовно ректора Національного університету Державної податкової служби Петра Мельника з домашнього арешту на затримання.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення суду оприлюднив слідчий суддя Сергій Вовк.

“Затримана на підставі слідчого судді особа не пізніше 36 годин після затримання повинна бути доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою вирішення питання зміни запобіжного заходу. Ухвала втрачає силу 11 лютого 2014 року. Ухвала суду оскарженню не підлягає”, - йдеться у рішенні суду.

Під час судового засідання Зайцев зазначив, що судова повістка була надіслана за адресою, де мав перебувати Мельник за рішенням суду, але самого підозрюваного там не було.

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“Повістка буде передана Мельник Юлії (племінниця Мельника — УНІАН). Вона пояснила, що їй невідомо, де перебуває підозрюваний. За її словами, він постійно закривався в окремій кімнаті, і їй невідомо, коли саме він вийшов з дому”, - зазначив Зайцев.

У свою чергу адвокати наголосили, що не попередили свого підзахисного про судове засідання, оскільки його немає за вказаною адресою в місті Ірпінь.

“Я з ним не бачився, і тільки можу припустити, що він перебуває в лікарні”, - сказав адвокат Мельника Руслан Місюна.

Відтак слідчий попросив Печерський суд надати йому дозвіл на затримання підозрюваного Мельника.

Після цього слідчий обгрунтував своє клопотання тим, що Мельник самовільно зняв електронний спецбраслет та без відома слідчого чи прокурора залишив місце проживання.

“Є достатньо підстав вважати, що Мельник не буде виконувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду та, перебуваючи під домашнім арештом, буде перешкоджати слідчому проводити досудове розслідування кримінального провадження”, - сказав Зайцев.

У зв’язку з цим слідчий попросив Печерський суд надати йому дозвіл на затримання підозрюваного Мельника.

Водночас захисники Мельника вважають клопотання слідчого необгрунтованим, оскільки їхній підзахисний не отримав належним чином повідомлення про судове засідання.

“Враховуючи його стан, я вважаю, що Мельник перебуває в одній із лікарень. Можливо, він зараз перебуває в комі чи реанімації”, - сказав Місюна.

На запитання судді, чи приїжджала за Мельником «швидка», адвокат відповів: “Ні, не приїжджала”.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягли електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.