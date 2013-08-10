Адвокат: Мельник дзвонив і обіцяв повернутися

Про це адвокат Мельника Олексій Назаренко повідомив в ефірі телеканалу ТВі.

"Перед ефіром я зідзвонився зі слідчим і він мені відповів. Мельник зателефонував йому і сказав: "Коли все заспокоїться, я з'явлюся", - сказав адвокат.

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Адвокат Мельника також додав, що вся ситуація пов'язана з тим, що у його підзахисного поганий стан здоров'я, а втік він тому, що ЗМІ здійснювали на нього психологічний тиск.

"Він міг не усвідомлювати і не керувати своїми діями", - заявив Назаренко.

Як повідомляв УНІАН, Мельника було затримано 27 липня під час одержання від двох громадян України хабарів у розмірі 40 тис. і 80 тис. грн за вступ їхніх родичів до вишу, яким він керував.

1 серпня Печерський райсуд Києва обрав Мельнику запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 27 вересня включно. 7 серпня на Мельника одягнули електронний браслет для відстеження місця його перебування.

9 серпня зранку слідчий подав до суду клопотання про зміну запобіжного заходу Мельнику з домашнього арешту на тримання під вартою. З цим клопотанням, згідно із статтею 184 КПК України, підозрюваний був ознайомлений заздалегідь.

Однак стало відомо, що Мельник втік з-під домашнього арешту, скинувши електронний браслет.