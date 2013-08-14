У Херсоні затримали наркодилера з великою партією товару

У результаті обшуку житла 34-річного жителя Херсона, було виявлено та вилучено 28 поліетиленових пакетів (близько 600 грам) порошку амфетаміну, 216 марок ЛСД, 6 грам канабісу та 10 грам гашишу, повідомили кореспонденту УНІАН у Секторі зв'язків з громадськістю УМВС України в Херсонській області.

Також було виявлено зброю: вогнепальний пістолет-револьвер "Ринг" калібру 9 мм.

За словами начальника УБОЗ УМВС в Херсонській області полковника міліції Гліба Мельниченка, вартість даних препаратів на чорному ринку складає приблизно 400 тис. грн.

Зазначеній особі оголошено про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

Вилучені речовини і предмети направлено на експертизу.