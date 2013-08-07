Нарколог: досвідчені наркомани не купують препарати в аптеках

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ Людмила Коношевич на прес-конференції у Києві.

Водночас вона зауважила, що МОЗ впродовж останніх місяців здійснило низку заходів щодо підвищення доступності до цивілізованого знеболення онкохворих, яких в Україні понад 1 мільйон.

«У лютому 2013 на території України вперше зареєстровано таблетовану форму морфіну. Хворий не буде тепер чекати поки до нього прийде патронатна сестра чи приїде «швидка» і вколе знеболювальне, а може сам при нестерпних болях випити таблетку морфіну. Він вже у легальному обігу в нашій країні. Внесено зміни до законодавства щодо спрощення вимог виписування рецептів та відпуску з аптечних закладів лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні речовини. Це і збільшення дії рецептурного бланку №3 – 5 днів до 10, виписування на рецептурному бланку 15-денної потреби лікарського засобу. Такий хворий отримує ліки у кількості, потрібній для прийому протягом 15 діб, а не трьох, як було раніше», - сказала Коношевич.

За її словами, залежно від дозування наркотичного засобу та його компонентів, ліки, які містять наркотичні речовини, призначаються як для знеболення при сильному болю у ВІЛ-інфікованих, онкохворих, травмованих, при оперативних втручання.

«У мізерній кількості наркотичні засоби можуть застосовуватися й при безлічі інших захворюваннях. Як і жарознижувальні, і протизапальні, і заспокійливі, протикашльові, при помірних болях. Ці проблеми стосуються майже кожного жителя країни», - сказала Коношевич.

Вона підкреслила, що МОЗ займається тільки питаннями лікування, а «питання контролю за обігом наркотичних засобів – зона відповідальності не МОЗ».

У свою чергу Головний позаштатний нарколог МОЗ України Анатолій Вієвський поінформував, що нарковмісні препарати не мають жодного відношення до наркоманії.

«Минулого року з отруєнням лікарськими засобами у медичні заклади країни зверталися трохи більше 1400 осіб, це близько 4% від усіх отруєнь. Переважна їх кількість – це випадки, які відбувалися не у наркоманів, а в житті звичайних людей. Наприклад, 98% отруєнь дітей препаратами це випадкові отруєння. Внаслідок того, що медикамент валявся і дитинна просто взяла, вжила і ми отримали отруєння», - зазначив Вієвський.

Щодо людей, які систематично вживають наркотики, Вієвський наголосив, для них лікарські засоби мають мінімальне значення.

«Це не є зручним, дешевим, прийнятним способом вживання наркотичних речовин. Наприклад, кодеїн - це менше 0,01% усіх речовин, які були вийняті МВС. Коли йдеться про вплив кодеїну на ринок (наркотиків - УНІАН), це нічим не підтверджено. На прийомі я не бачу цих хворих, мої колеги так само. Ніякого суцільного феномену для нашої країни нема. Є проблема в окремих групах споживачі, здебільшого початківців. Досвідчені наркомани не вживають подібні препарати, оскільки це дуже токсичні суміші. А початківці починають експериментувати, комбінувати. По суті, усе на рівні перших випадків. Вуличний і медичний наркотик – це якісно різні речі», - наголосив Вієвський.