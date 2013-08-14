На російський митниці не мають коментарів щодо зупинки українського імпорту

Про це повідомила заступник начальника прес-служби Федеральної митної служби РФ Наталья Карасьова.

«У Федеральній митній службі Росії з цього питання коментарів немає», – зазначила вона у коментарі Тиждень.ua.

Карасьова також уточнила, що така позиція ФМС - станом на сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Федерація роботодавців України звернулася до Миколи Азарова з проханням якомога швидше посприяти вирішенню на міжурядовому рівні проблем, які почали виникати в українських експортерів на російській митниці.

Як відзначили у Федерації, проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю на митниці РФ почали виникати ще з 20-х чисел липня.

Керівництво підприємств повідомляло ФРУ про те, що у них виникали проблеми на російській митниці. Так, транспортні засоби, які перевозять продукцію українських товаровиробників, на кордоні Російської Федерації підлягають безпричинній суцільній перевірці, включаючи вивантаження, переваження вантажу та завантаження його назад.

В прес-службі Кабміну заявили, що уряд вживає заходів для ліквідації проблем взаємної торгівлі з Росією.

“Уряд працює в напрямку ліквідації проблем, які створюються у взаємній торгівлі, і його не потрібно підштовхувати до врегулювання таких ситуацій. Уряд сам зацікавлений, щоб усі перешкоди були усунені в інтересах розвитку взаємної торгівлі”, - заявив прес-секретар прем’єра.