Азарова просять вирішити проблеми українських експортерів на митниці РФ

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації роботодавців України (ФРУ), вони вже направили відповідний лист. Крім цього, керівництво організації звернулось до прем’єр-міністра під час сьогоднішнього засідання уряду, відзначається у повідомленні.

Як відзначили у Федерації, проблеми в українських експортерів з проходженням митного контролю на митниці РФ почали виникати ще з 20-х чисел липня.

Керівництво підприємств повідомляло ФРУ про те, що у них виникали проблеми на російській митниці. Так, транспортні засоби, які перевозять продукцію українських товаровиробників, на кордоні Російської Федерації підлягають безпричинній суцільній перевірці, включаючи вивантаження, переваження вантажу та завантаження його назад.

На тему: Росія пригадала Україні «сирну війну»: рік цілий в ладоньки грали

У ФРУ наголошують, що все це призводить до збільшення термінів простоїв вагонів та інших транспортних засобів, і як наслідок, веде до подорожчання або зриву поставки товарів, псування продукції, а також підриває позиції українських товаровиробників на ринку Російської Федерації. При цьому, російський ринок для багатьох українських підприємств є критично важливим, адже дозволяє заробляти обігові кошти і платити зарплату своїм працівникам, наголошується у повідомленні.

За інформацією ФРУ, з 14 серпня до профілю ризику системи управліннями ризиками Федеральної митної служби РФ до перших чотирьох десятків підприємств, які туди потрапили у липні цього року, були додані всі без виключення українські експортери. При цьому, заходи попередження ризику були ще більш посилені.

По суті, наголошують у ФРУ, мова йде про повну зупинку українського експорту на невизначений час, аж до тижнів або навіть місяців.

Раніше прогнозний обсяг українського експорту до РФ у другому півріччі поточного року Федерація роботодавців України оцінювала приблизно у 8,5 млрд дол. США. Внаслідок зриву частини контрактів, а також подорожчання і затримки виконання інших експортних угод, за оцінкою ФРУ, втрати України від описуваних дій російської сторони можуть досягти, залежно від розвитку подій, до 2-2,5 млрд дол. США тільки в другому півріччі поточного року.

Як наслідок, зросте на вказану суму дефіцит платіжного балансу. Також, припускають у ФРУ, це може призвести до додаткового падіння індексу промислового виробництва на 7-8 процентних пунктів і вплинути на скорочення реального ВВП приблизно на 1,5%.

*** Федерація роботодавців України (ФРУ) - всеукраїнська організація роботодавців України, яка об'єднує більше 80 галузевих і територіальних організацій роботодавців, які представляють найбільш вагомі сектори економіки України, серед яких: машинобудування, металургія, агропромисловий комплекс, хімічне виробництво, ПЕК, медична та мікробіологічна промисловість, будівництво, легка та харчова промисловість, сфера послуг.

ФРУ представляє інтереси близько 8500 підприємств, які у сукупності виробляють 70% ВВП України і дають роботу понад 5 млн. людей.

Очолює ФРУ Дмитро Фірташ.