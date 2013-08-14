Посол Росії розповів, що Україні треба було віддати, щоб отримати дешевий газ

Вартість російського газу для України у разі створення російсько-українського консорціуму з управління українською газотранспортною системою була б набагато нижчою нинішньої - 268,5 долара замість більш, ніж 400 доларів за 1 тисячу кубометрів, заявив посол Росії в Україні Михайло Зурабов, повідомляють РІА «Новости».

За його словами, російська сторона була готова погодитися з угодою про зниження вартості газу для України під час запланованого на грудень 2012 року візиту до Москви президента України Віктора Януковича, однак візит було скасовано за ініціативою української сторони.

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"Природно, Російська Федерація, "Газпром" розраховували, що співпраця (Росії та України) в енергетичній сфері вийде на якісно новий рівень. Йшлося про створення енергетичного консорціуму", - сказав Зурабов.

Україна кілька років намагається переглянути газові угоди з Росією, вважаючи ціну завищеною, а також шукає альтернативні джерела поставок і скорочує закупівлі російського газу.