Компанія Ахметова заявляє про посилення тиску російської митниці

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній «Метінвест», що входить до групи СКМ, підтвердила посилення контролю її продукції, що поставляється на ринок Російської Федерації, з боку російських митних органів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Метінвеста», відзначивши, що ситуація ускладнилася в останні два дні.

«Офіційно ніяких нових торгових обмежень з боку Росії не введено, змін митного законодавства також не сталося. Проте з 13 серпня щодо продукції «Метінвеста» почали здійснюватися додаткові заходи з митного контролю», - повідомила прес-служба компанії.

Як відзначили в компанії, йдеться про суцільний огляд з переважуванням всього металу, що надходить, тоді як раніше митний огляд щодо продукції «Метінвеста» та інших імпортерів здійснювався вибірково і кількість вагонів із продукцією компанії, які доглядалися, не перевищувала кількох штук на квартал.

«Також російська митниця стала в деяких випадках вимагати відбору проб, у результаті чого порушується цілісність металопродукції. Все це обертається для нашої компанії серйозними фінансовими втратами», - наголосили в «Метінвесті».

У компанії також підтвердили факт тотальних перевірок достовірності сертифікатів походження металопродукції, що експортувалася з України, з відправленням їх на експертизу до Москви. «За очікуваннями учасників зовнішньоекономічної діяльності, такі перевірки можуть тривати до двох місяців, хоча раніше достовірність сертифікатів походження на продукцію «Метінвеста» ніколи не ставилася під сумнів», - наголошується в заяві «Метінвеста».

У компанії наголосили, що таким чином створюються транспортні черги на російських митних пунктах і зриваються терміни поставок товарів із України до Росії, зокрема для російських споживачів нафтогазової та інших системних галузей російської економіки.

Заява «Метінвеста» підтверджує раніше обнародувану заяву Федерації роботодавців України (ФРУ), яку очолює український бізнесмен Дмитро Фірташ і яка представляє інтереси 8,5 тис. українських підприємств різних секторів економіки. ФРУ звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому розв’язанню торгових спорів із РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

За інформацією ФРУ, з нуля годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила до профілю ризику системи управління ризиками всі без винятку українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсягу 8,5 млрд дол.

Прес-секретар прем'єр-міністра України Віталій Лук’яненко в коментарі УНІАН повідомив, що уряд України вживає заходів для ліквідації проблем у взаємній торгівлі з РФ.

Як повідомляв УНІАН, офіційно Російська Федерація висловлювала претензії до кондитерських виробів української корпорації Roshen, а також до ряду молочних підприємств – виробників і експортерів сира. Крім того, в середині липня уряд РФ ухвалив рішення не продовжувати на поточне півріччя квоти на безмитні поставки українських труб.

На початку серпня Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підготувало спеціальну групу для ведення торгових переговорів із РФ, проте до цих пір переговори так і не почалися. Як очікується, їх перший раунд може відбутися у п'ятницю, 16 серпня, в Москві й буде присвячений відновленню поставок продукції Roshen.

Разом з тим, опитані УНІАН експерти переконані, що такі торгові спори мають цілковито політичний характер і є сигналом усім українським підприємцям, які працюють на російському ринку.