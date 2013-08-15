Правозахисники і політв’язні просять Януковича звільнити Тимошенко

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, документ підписали співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров, колишній політв‘язень та правозахисник Богдан Горинь, член Української Гельсінської групи з 1978 року, політв‘язень (1973-1977, 1979-1988 рр.), лауреат премії ім. Василя Стуса Василь Овсієнко, в.о. голови Всеукраїнського товариства політв‘язнів та репресованих «Український комітет «Гельсінкі-90» О.Шевченко, голова Всеукраїнського товариства «Меморіал» ім. Василя Стуса Роман Круцик.

«Ми, представники правозахисних організацій, звертаємося до Вас з приводу ситуації, що склалася в Україні з приводу виконання рішень Європейського суду з прав людини, зокрема у справі Юлії Тимошенко, заява № 49872/11», - йдеться у зверненні правозахисників, які просять «невідкладно вжити всіх можливих заходів для виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко, що набуло чинності, та використати всі наявні повноваження Президента України, включно з помилуванням, для максимально повного відновлення незаконно порушених прав Юлії Тимошенко та її звільнення».

На думку правозахисників, справа Тимошенко стала прикладом політично вмотивованого вибіркового правосуддя. Вони нагадали Президенту, що світові лідери та керівники міжнародних інституцій неодноразово засуджували незаконне ув‘язнення Тимошенко і вимагають «припинити використання кримінального правосуддя для політичного переслідування».

«За час Вашого президентства найбільш резонансною в Україні та за її межами стала справа Юлії Тимошенко, яку вважають прикладом політично вмотивованого вибіркового правосуддя та символом руйнування демократичних підвалин суспільного життя в Україні… Країни Європейського Союзу, Європейський парламент, уряди США, Канади, засудили ув’язнення Юлії Тимошенко та порушення проти неї низки інших кримінальних справ, неодноразово вимагали негайного її звільнення та припинення використання кримінального правосуддя для політичного переслідування», - йдеться у зверненні.

Правозахисники наголосили, що Данський Гельсінський комітет з прав людини минулого року провів моніторинг судових процесів у справі Тимошенко і визнав, що фундаментальні недоліки української системи правосуддя негативно позначились на захисті прав Тимошенко, а ЄСПЛ у квітні цього року одноголосно постановив, що арешт Тимошенко «був свавільним, а законність тримання її під вартою не була належним чином оцінена національними судами».

Правозахисники нагадали, що 31 липня рішення ЄСПЛ набуло чинності, а відповідні органи влади України «не здійснили належних дій для відновлення порушених прав Юлії Тимошенко та притягнення до відповідальності посадових осіб, які приймали свавільні незаконні рішення».

На їхню думку, «будь-які подальші затримки з виконанням цього рішення суттєво підриватимуть міжнародний імідж нашої держави та перешкоджатимуть підписанню Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на Вільнюському саміті у листопаді 2013 року».

«Україна як член Ради Європи зобов’язана відреагувати на це рішення та довести міжнародним партнерам, що дотримується взятих зобов’язань», - йдеться у зверненні представників правозахисних організацій та політв‘язнів.