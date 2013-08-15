Питання Тимошенко має бути вирішене до 20 вересня

Про це заявив заступник голови ВО «Батьківщина» Сергій Соболєв у коментарі, переданому УНІАН.

Він відзначив, що цієї позиції дотримуються лідери найвпливовіших країн Євросоюзу.

«Упевнений, що позиція Ангели Меркель за останній рік не змінилася. Не випадково деякі плекали надію на поразку Ангели на виборах. Але вона перемагає, і вирішення питання Тимошенко для неї принципове.До речі, як і для Президента Франції Олланда, який у першому ж інтерв'ю заявив, що без звільнення Тимошенко євроінтеграція України неможлива», – зазначив Соболєв.

За його словами, «позиція Німеччини чітка: це питання – звільнення або лікування в Берліні (що зараз з точки зору здоров'я людини не принципово) – має бути вирішене до 20 вересня».

«Якщо цього не станеться, Єврокомісія, в якій Німеччина має великий вплив, у листопаді скаже угоді «ні», – наголосив Соболєв.