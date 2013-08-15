Яценюк про експорт у РФ: Так не поводяться не те що партнери, а навіть погані сусіди

10:23, 15 серпня 2013
Політика
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Заборона на ввезення українських товарів до Росії – це ніщо інше як тиск Російської Федерації, щоб змусити Україну вступити до Митного союзу.

Яценюк розкритикував Росію

Про це заявив голова Політради ВО “Батьківщина”, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, він зазначив, що для Росії вже звичною практикою стала заборона експорту товарів із України. Останні кілька років вона забороняла й обмежувала ввезення українських сирів, молока, м’яса, цукру, кондитерських виробів. “Сьогодні ця торгівельна війна набула загрозливих масштабів”, - наголосив Яценюк.

Голова Політради “Батьківщини” підкреслив, що такі дії РФ є порушенням Угоди про вільну торгівлю в рамках СНД, більш того – вони порушують і базові принципи Світової організації торгівлі, членами якої є як Україна, так і Росія.

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“Так не поводяться не те що партнери, а й навіть погані сусіди”, - наголосив він.

За його словами, такі дії є ще одним виявом тиску Росії та Україну, “фактично, примусом до вступу до Митного союзу”.

“Проте свій вибір Україна вже зробила. Курс на євроінтеграцію закріплено в законодавстві України, і на Вільнюському саміті Східного партнерства повинна бути підписана Угода про асоціацію України та ЄС”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти більш швидкому вирішенню торгових суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

За інформацією ФРУ, з нуля годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила до профілю ризику системи управління ризиками усі без винятку українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. за загального прогнозного обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року обсягом 8,5 млрд дол.

15 серпня голова комітету Державної думи у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що «труднощі з проходженням українськими товарами російської митниці багато в чому спричинені просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Проте жодної політики в цьому не немає».

Слуцький підкреслив, що проблеми дійсно є, але вони можуть бути вирішені в найкоротші терміни.

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