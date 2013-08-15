Яценюк про експорт у РФ: Так не поводяться не те що партнери, а навіть погані сусіди

Про це заявив голова Політради ВО “Батьківщина”, голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, він зазначив, що для Росії вже звичною практикою стала заборона експорту товарів із України. Останні кілька років вона забороняла й обмежувала ввезення українських сирів, молока, м’яса, цукру, кондитерських виробів. “Сьогодні ця торгівельна війна набула загрозливих масштабів”, - наголосив Яценюк.

Голова Політради “Батьківщини” підкреслив, що такі дії РФ є порушенням Угоди про вільну торгівлю в рамках СНД, більш того – вони порушують і базові принципи Світової організації торгівлі, членами якої є як Україна, так і Росія.

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“Так не поводяться не те що партнери, а й навіть погані сусіди”, - наголосив він.

За його словами, такі дії є ще одним виявом тиску Росії та Україну, “фактично, примусом до вступу до Митного союзу”.

“Проте свій вибір Україна вже зробила. Курс на євроінтеграцію закріплено в законодавстві України, і на Вільнюському саміті Східного партнерства повинна бути підписана Угода про асоціацію України та ЄС”, - підкреслив Яценюк.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти більш швидкому вирішенню торгових суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею.

За інформацією ФРУ, з нуля годин 14 серпня Федеральна митна служба РФ включила до профілю ризику системи управління ризиками усі без винятку українські підприємства-експортери, що фактично означає повну зупинку українського експорту на невизначений час – аж до тижнів і місяців. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. за загального прогнозного обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року обсягом 8,5 млрд дол.

15 серпня голова комітету Державної думи у справах СНД Леонід Слуцький заявив, що «труднощі з проходженням українськими товарами російської митниці багато в чому спричинені просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Проте жодної політики в цьому не немає».

Слуцький підкреслив, що проблеми дійсно є, але вони можуть бути вирішені в найкоротші терміни.