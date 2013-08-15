Росія визнала, що перекрила український імпорт, але «ніякої політики в цьому немає»

Про це напередодні повідомила Федерація роботодавців України. Відучора всі українські постачальники були визнані митною службою «ризиковими» і занесені у відповідний список.

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Труднощі з проходженням українськими товарами російської митниці здебільшого викликані просто бюрократією через те, що Україна не є членом Митного союзу. Однак ніякої політики в цьому немає, - запевнив «Ехо Москви» голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Слуцький.

Слуцький додав, що сподівається, що ще до кінця серпня митні служби обох країн вирішать всі труднощі. Слуцький підкреслив, що проблеми дійсно є, але вони можуть бути вирішені в найкоротші терміни.