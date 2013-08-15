Блокада українського експорту: У Медведєва заявляють, що це не їхнє рішення

Рішень на рівні уряду Росії з регулювання імпорту з України не приймалося, це компетенція митних органів, повідомили журналістам у четвер у департаменті прес-служби та інформації уряду.

Про це повідомляє РІА Новости.

"В уряді стурбовані ситуацією, що склалася (на російсько-українському кордоні), оскільки це позначається на торгово-економічних зв'язках. Але це рішення митних органів, а на рівні уряду ніяких рішень щодо регулювання імпорту з України не приймалося", - сказали в прес-службі .

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Напередодні Федерація роботодавців України (ФРУ) заявила про проблеми з постачанням української продукції на ринок РФ. За даними українських ЗМІ, Федеральна митна служба РФ посилила контроль за вантажами з України для більш ніж 40 компаній.