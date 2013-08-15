Митна блокада: Близько тисячі вагонів стоїть на кордоні РФ з Україною

Про це повідомив РІА Новости представник РЖД в четвер.

Проблеми в українських експортерів на російській митниці почалися в кінці липня, заявляла в середу Федерація роботодавців України. Співробітники митниці, на думку відомства, без всяких причин перевіряють всі українські товари, змушуючи вивантажувати їх. Це веде до подорожчання або навіть зриву поставок українських вантажів російським споживачам. Федеральна митна служба РФ не підтвердила і не спростувала цю інформацію, відмовившись від коментарів.

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"Зараз є скупчення вагонів на підходах до кордону з боку Росії. Близько 500 вагонів на станції Брянськ-Льговський і ще близько 450 вагонів на підходах до неї", - повідомив представник РЖД в четвер.

Вантажовласники в сформованій ситуації для прискорення доставки можуть не розмитнювати вантаж безпосередньо на кордоні, а присвоїти йому статус митного транзиту і розмитнити вже за місцем прибуття.