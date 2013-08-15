Експерт згадав про обіцянку Москви при відмові України від ядерної зброї

Москва вчергове порушила обіцянки не застосовувати до України будь-якого тиску, зокрема економічного характеру, в обмін на відмову України від ядерного арсеналу у 1994 році.

Про це в інтерв'ю DW заявив експерт з питань безпеки, професор Київського національного університету Григорій Перепелиця. "Це ще раз свідчить про те, що міжнародне право для Росії – це лише добрі побажання", – сказав Перепелиця.

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За його словами, українське керівництво втратило останні аргументи для ведення переговорів з Москвою на рівних. До цього, на думку Перепелиці, призвели відмова від курсу на зближення з НАТО і згода на "вічне базування" російського Чорноморського флоту в Криму.

"Якщо не спрацює нинішній економічний пресинг, слід чекати зачистки українських підприємств на російському ринку. А якщо не спрацює і це, Москва піде на застосування вже не м'якої, а жорсткої сили", – впевнений Перепелиця.

При цьому експерт припускає, що Москва не обмежиться економічними засобами тиску, а може вдатися і до силових.