З єгипетських курортів почали евакуйовувати іноземних туристів
09:29, 16 серпня 2013Політика
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Про евакуацію своїх громадян з курортів Єгипту оголосила Фінляндія.
Єгипет - точка, тепер гаряча і в прямому, і в переносному значеннях. Фото http://www.republic-egypt.com/
Рішення вивезти туристів з Єгипту прийняли фінські туроператори через напружену обстановку в країні.
Як повідомляє НТВ, туристична компанія «Тьяреборг» пообіцяла евакуювати своїх клієнтів (приблизно 100 осіб) протягом вихідних. Вона також скасовує всі тури в Єгипет на серпень-вересень.
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Інший великий туроператор - «Фіннматкат», у якого в Єгипті зараз близько 135 туристів, планує вивезти їх звідти до понеділка і скасувати всі тури в країну до жовтня, повідомляє телеканал з посиланням на ІТАР-ТАСС.
Як повідомляв УНІАН, напередодні МЗС закликав українців утриматися від поїздок до Єгипту.
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