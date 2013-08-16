З єгипетських курортів почали евакуйовувати іноземних туристів

Рішення вивезти туристів з Єгипту прийняли фінські туроператори через напружену обстановку в країні.

Як повідомляє НТВ, туристична компанія «Тьяреборг» пообіцяла евакуювати своїх клієнтів (приблизно 100 осіб) протягом вихідних. Вона також скасовує всі тури в Єгипет на серпень-вересень.

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Інший великий туроператор - «Фіннматкат», у якого в Єгипті зараз близько 135 туристів, планує вивезти їх звідти до понеділка і скасувати всі тури в країну до жовтня, повідомляє телеканал з посиланням на ІТАР-ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, напередодні МЗС закликав українців утриматися від поїздок до Єгипту.