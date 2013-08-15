В Єгипті - 10 тисяч туристів з України

Українські туроператори спільно з авіакомпаніями і готельєрами обговорюють можливість виплати компенсацій туристам, які придбали тури до Єгипту, але відмовляються від поїздки через загострення ситуації в країні, повідомила Асоціація лідерів туристичного бізнесу України (АЛТУ).

За даними асоціації, в Єгипті станом на 15 серпня відпочивають близько 10 тисяч туристів з України, 70% з яких мають планово повернутися в Україну упродовж найближчого тижня.

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При цьому в АЛТУ знову наголосили, що за інформацією єгипетських партнерів українських туроператорів, на даний час ситуація в курортних регіонах і готелях Єгипту, де перебувають українські туристи, залишається стабільною.

Проте, як повідомляють російські ЗМІ, масові заворушення у Єгипті, перекинулися і на курортні міста. У Хургаді під час спроби штурму будівлі місцевого суду прихильниками поваленого президента Мурсі 1 людина загинула і кілька дістали поранень.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня ситуація в Єгипті дуже загострилася після спроби влади знести два наметових табори прихильників поваленого президента Мухаммеда Мурсі в Каїрі.

Операція переросла в запеклі сутички демонстрантів з поліцією, останні відкрили стрілянину. За останніми офіційними даними, близько 150 осіб загинули і ще близько 1 тисячі - поранені.

У зв'язку з цими подіями Міністерство закордонних справ рекомендувало громадянам України утриматися від поїздок до цієї країни без крайньої потреби, а відпочиваючим у курортних містах - проводити відпочинок на території готельних комплексів і не виїжджати за їх межі.

Як повідомив УНІАН директор з продажу і маркетингу туроператора «TUI Ukraine» Тарас Демура, 15 серпня були зафіксовані перші випадки відмови туристів від відвідування Єгипту.

При цьому українські туроператори не виключають можливості повної зупинки туристичного потоку до Єгипту, який є одним з найпопулярніших напрямів серед українських туристів, у разі загострення ситуації в курортних містах країни.