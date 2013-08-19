Бойовики вбили на Синайському півострові 25 єгипетських поліцейських

Про це РІА "Новости" повідомило джерело в місцевій владі.

Це найбільша одноразова втрата, якої зазнали єгипетські сили за рік проведення на Синаї операції проти радикальних ісламістських угруповань, ідеологічно близьких до терористичної мережі "Аль-Каїда".

"Невідомі поки бойовики вогнем з автоматів і протитанкових гранатометів вбили 25 поліцейських з числа співробітників відомства Центральної єгипетської безпеки і поранили ще двох", - сказав співрозмовник агентства на умовах анонімності.

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Нападники, за його словами, перехопили силовиків у місті Рафаха, коли їх на двох мікроавтобусах везли додому на вихідні. За однією з версій, озвучених місцевими ЗМІ, бойовики відкрили вогонь із засідки, за іншою - зупинили автобуси на дорозі, вивели пасажирів і розстріляли їх. Досі найбільш кровопролитним епізодом синайській кампанії вважався наліт бойовиків на прикордонний пост, де вони 5 серпня минулого року вбили 16 солдатів і спробували на захоплених бронетранспортерах прорватися на територію Ізраїлю.