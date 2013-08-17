У Єгипті заарештували понад тисячу "братів-мусульман"

«Кількість затриманих членів "Братів-мусульман" досягла 1004 чоловік, зокрема, в Каїрі затримано 558 осіб», - передає Лента.ру з посиланням на заяву поліції.

У п'ятницю, 16 серпня, «Брати-мусульмани» провели в Каїрі та інших містах Єгипту акції протесту проти усунення з поста президента Мохаммеда Мурсі, що отримали назву «Марш гніву».

У Каїрі в результаті зіткнень учасників «Маршу гніву» і поліції загинули не менше 80 людей. Увечері 16 серпня «Брати-мусульмани» закликали прихильників Мурсі проводити подібні акції протесту щодня.