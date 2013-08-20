МЗС поки не знає, кого затримали у Пакистані через вбивство альпіністів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“За інформацією українського Посольства у Пакистані, регіональна поліція повідомила про затримання групи людей, які підозрюються в причетності до терористичних актів та вбивств. В той же час офіційного підтвердження причетності цих людей до загибелі альпіністів немає”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 червня у Пакистані в районі гори Нанга-Парбат області Гілгіт-Балтістан було розстріляно групу туристів, серед яких було троє українців Ігор Свергун, Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв. Також загинули двоє словаків, двоє громадян КНР, один непалець, громадянин Литви і американець.

На тему: Вбивство українських альпіністів: у Пакистані заарештували 20 підозрюваних

20 серпня ЗМІ повідомили, що у Пакистані заарештовано 20 осіб у справі про вбивство іноземних, зокрема українських, альпіністів на горі Нанга-Парбат у червні цього року.

”Ми заарештували близько 20 осіб, які можуть бути причетні до вбивства іноземців і місцевих жителів. Доклавши величезних зусиль, ми нарешті дісталися до укриттів, де переховуються терористи, відповідальні за вбивства представників органів правопорядку, іноземних туристів, а також шиїтів у 2012 на Каракорумському шосе і на дорозі Наран-Кахган”, - передала газета ”Доон” заяву суперінтенданта поліції округу Діамер Мухаммада Навіда.