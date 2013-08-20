Вбивство українських альпіністів: у Пакистані заарештували 20 підозрюваних

У Пакистані заарештовано 20 осіб у справі про вбивство іноземних, зокрема українських, альпіністів на горі Нанга-Парбат у червні цього року, повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

”Ми заарештували близько 20 осіб, які можуть бути причетні до вбивства іноземців і місцевих жителів. Доклавши величезних зусиль, ми нарешті дісталися до укриттів, де переховуються терористи, відповідальні за вбивства представників органів правопорядку, іноземних туристів, а також шиїтів у 2012 на Каракорумському шосе і на дорозі Наран-Кахган”, - передала газета ”Доон” заяву суперінтенданта поліції округу Діамер Мухаммада Навіда.

В операції з пошуку терористів взяли участь поліція, армійські підрозділи і спецслужби. Усіх затриманих судитимуть у районному суді округу Діамер.

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У результаті інциденту на горі Нанга-Парбат 23 червня було вбито десятьох альпіністів і одного місцевого провідника. Серед загиблих були громадяни України, КНР, США, Словаччини, Литви і Непалу. Відповідальність за трагедію узяв на себе рух пакистанських талібів ”Техрік-і-Талібан Пакистан”.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 червня у Пакистані в районі гори Нанга-Парбат області Гілгіт-Балтістан було розстріляно групу туристів, серед яких було троє українців Ігор Свергун, Бадаві Кашаєв і Дмитро Коняєв. Також загинули двоє словаків, двоє громадян КНР, один непалець, громадянин Литви і американець.