The Financial Times: ЄС надіслав Росії попередження з приводу України

Про це пише The Financial Times у статті, переклад якої опубліковано на ИноСМИ.ru.

Як зазначається у статті, «в заяві представник ЄС Джон Кленсі (John Clancy) заявив, що Брюссель ставить під питання підстави для обмеження Росією українського експорту. Він додав: «З точки зору ЄС, будь-яка економічна загроза з Росії, спрямована проти України і пов'язана зі можливим підписанням країною Угоди про асоціацію з ЄС, неприйнятна».

Пізніше у вівторок Київ заявив, що Москва погодилася скасувати посилені і дорогі митні перевірки на українські експортні товари, що дало надію на вирішення конфлікту, який погрожував перетворитися на торговельну війну.

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«Російська сторона переконала нас, що, починаючи від сьогодні, додаткові митні процедури застосовуватися не будуть», - повідомив український уряд увечері у вівторок.

Москва відмовилася надавати коментарі.

Як зазначає видання, українські компанії минулого тижня звинуватили російських митників в тому, що ті паралізували їхній імпорт за допомогою перевірок, які могли призвести до мільярдів доларів збитків.

Незвичайні прикордонні перевірки були сприйняті як спроби змусити Київ приєднатися до керованого Москвою Митного союзу, до якого входять деякі колишні радянські республіки.

Так, у неділю радник російського президента Володимира Путіна з розвитку Митного союзу Сергій Глазьєв повідомив: «Ми про всяк випадок готуємося до більш жорсткого митного адміністрування, якщо раптом Україна здійснить цей самогубчий крок, підписуючи Угоду про асоціацію з ЄС».

Експорт України розділений між Росією, ЄС та іншими ринками, й економісти попереджають, що такі різкі торгові перепони могли б серйозно зашкодити економіці країни, заважаючи спробам вибратися з другої за п'ять років рецесії.

Віктор Янукович, Президент України, намагався відкрити ринки своєї країни, в той же час зберігаючи економічні відносини з Росією та іншими радянськими республіками. Однак геополітичне «перетягування канатів» з приводу України ускладнило балансування між Заходом і Сходом.

Приваблений широким споживчим ринком і природними ресурсами України Брюссель зацікавлений у ближчій співпраці з Києвом. Проте ЄС розчарований зниженням рівня демократії в країні впід час керівництва Януковича, що виявилося в арешті опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Євросоюз також роздратований прихильністю Києва до протекціоністської економічної політики, сказано у статті.

Як заявив Кленсі, ЄС очікує, що «питання торгівлі як з Росією, так і з Україною» будуть дозволені швидко і в дусі зобов'язань, накладених СОТ.