Митниця РФ ощасливила: український експорт пропускатимуть у штатному режимі

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Так, ця інформація є», - сказали у відомстві.

На тему: Посол: США ретельно спостерігають за суперечкою Києва і Москви

«Вчора, 19 серпня, відбулися переговори між керівництвом Міністерства доходів і зборів України і Федеральною митною службою Росії щодо врегулювання питань, пов'язаних з митним оформленням поставок українських товарів на російський ринок. Під час переговорів російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові процедури митного контролю щодо українських товарів не застосовуються, товари українських підприємств перетинають російську митницю у штатному режимі», - повідомили у відомстві.

За інформацією міністерства, між країнами досягнуто принципову домовленість, завдяки якій проблема вирішується.

«Ключовим інструментарієм для врегулювання і недопущення подібних ситуацій надалі стане активізація обміну інформацією між митними органами двох країн, проведення двосторонніх консультацій, вироблення спільних підходів, особливо у тих моментах, коли зачіпаються інтереси українських і російських компаній. Гостроту проблемної ситуації знято», - запевнили у міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами практично усіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були заблоковані.