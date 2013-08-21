Луценко: Краще дозволити раз на рік гей-паради, ніж щодня чекати російських танків
Юрій Луценко закликає опозицію і владу до консенсусу зовнішньополітичних заяв і дій.
Про це, як повідомляє "Українська правда", він сказав, виступаючи на Х Світовому конгресі українців у Львові.
"Холодна війна Кремля з Україною - не одноразова атака на наш суверенітет. Це початок облоги...", - вважає Луценко, а відтак звертається до українських політиків з проханням: "хоч цього разу мислити стратегічно, побачити поле бою за європейську Україну на декілька років наперед".
На тему: Митниця РФ не знімає «додаткових процедур контролю» українського експорту
Політик вважає, що останні події в українсько-російських відносинах потребують наступних кроків:
"- Визнати факт втручання Російської Федерації в суверенітет України;
- звернутися до Світової організації торгівлі зі скаргою на економічний тиск РФ;
- попередити РФ про ймовірні проблеми з транзитом російського газу;
- відновити жорсткий моніторинг виконання міжнародних угод по Чорноморському Флоту РФ;
- прийняти решту потрібних для євроінтеграції законів.
(Краще дозволити раз в рік гейпаради, ніж щодня чекати російських танків, як у Грузії 2008 року)".