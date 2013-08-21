Митниця РФ не знімає «додаткових процедур контролю» українського експорту

Бєлгородська митниця на російсько-українському кордоні "працює у дотеперішньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю стосовно українських товарів". "Вказівок про скасування режиму наразі не надходило", - повідомив сьогодні ІТАР-ТАСС начальник митниці генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков

За його словами, у рамках Митного кодексу РФ введені додаткові процедури контролю, щоб виключити можливі ризики. До них, зокрема, відноситься можливість "невідповідності вантажів, які перебувають в автомобілі або у вагонах, пред'явленим документам". Митники перевіряють вагу пред'явленого до перетину кордону товару. "На жаль, - зазначив Ушаков, - трапляються випадки, коли замість заявлених 20 тонн машини перевозять на кілька тонн більше".

Посилено контроль і поза пунктами перетину кордону. "Кілька днів тому співробітники митниці і прикордонники затримали близько 100 пакунків з товарами із Туреччини, які намагалися переправити на російську сторону", - повідомив генерал.

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Посилення системи управління ризиками на російському кордоні "трохи загальмувало вантажопотік через кордон". У результаті вжитих заходів щодня кордон перетинають удвічі менше машин - за минулу добу пройшло 66. "Можливо, власники вантажу стали менше ризикувати, або через можливе перебільшення ваги вантажу, або з інших причин", - вважає Ушаков.

Зняття додаткових процедур не призведе до повного скасування контролю, така робота "триватиме, але товари українських підприємств перетинатимуть російську митницю в штатному режимі", додав він. Для врегулювання і недопущення проблемних ситуацій буде активізовано обмін інформацією між митними органами двох країн, вироблено спільні підходи, особливо в тих випадках, коли зачіпаються інтереси українських і російських компаній.

Як повідомляв УНІАН, російська митниця з 14 серпня підсилила контроль за вантажами практично всіх українських експортерів. Українські компанії заявляли, що їх поставки на російський ринок були заблоковані.

20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії повідомила Україну про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів.

«Вчора, 19 серпня, відбулися переговори між керівництвом Міністерства доходів і зборів України і Федеральної митної служби Росії з врегулювання питань, пов'язаних з митним оформленням поставок українських товарів на російський ринок. У ході переговорів російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові процедури митного контролю до українських товарів не застосовуються, товари українських підприємств перетинають російську митницю в штатному режимі», - повідомили у відомстві.

За інформацією міністерства, між країнами досягнута принципова домовленість, завдяки якій проблема розв’язується.