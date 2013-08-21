Половина росіян не можуть згадати навіть перших рядків гімну (опитування)
Третина росіян не знає розташування кольорів на прапорі своєї країни і тільки 54% знають перші рядки гімну РФ.
Про це свідчать дані Всеросійського центру вивчення громадської думки, який з'ясував, як росіяни орієнтуються в державній символіці.
Як показало опитування, росіяни найкраще знають свій герб (86% змогли описати його правильно), пише Тиждень.ua.
Правильно назвати кольори російського прапора змогли 96% опитаних, проте їх розташування знають лише 70%.
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Дещо гірше знають росіяни гімн. Тих, хто може згадати перші рядки - 54%.
Об'єкти державної символіки, в основному, викликають у росіян гордість і захоплення. Симпатію до державних символів відчувають 30-34% опитаних.
Опитування проведене 10-11 серпня 2013. Опитано 1600 осіб в 130 населених пунктах у 42 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,4%.