У Харкові під мерією 10 тисяч людей заспівали гімн України

Як передає кореспондент УНІАН, виконання гімну відбулося на завершення мітингу, який пройшов під мерією.

На мітингу виступили лідери опозиції Арсеній Яценюк, Олег Тягнибок і Віталій Кличко, а також ряд народних депутатів.

У своїх виступах, зокрема, вони засудили дії місцевої влади, яка, на їхню думку, зробила все, аби зірвати заходи опозиції у Харкові.

Вони також наголошували, що сценарій у Харкові народжений у Києві, і за цим стоїть бажання влади погасити “народний гнів”.

Народний депутат Андрій Парубій сказав журналістам, що сьогоднішня акція у Харкові “лише підтвердила єдність народу України, і найбільше місто сходу може пишатися, що ця знакова подія проходить саме тут і демонструє сказане”.