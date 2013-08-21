Азаров звинувачує українські компанії у блокаді на російській митниці

Прем'єр-міністр України Микола Азаров вважає, що митні проблеми з поставками українських товарів до Росії сталися через те, що українські підприємства не відреагували на попередження російської митниці про можливу зміну режиму, а також через недостатній рівень співпраці митниць обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

“Впродовж півтора місяців російська митниця видавала так звані профілі ризику за окремими групами товарів, які викликали певні застереження. На жаль, частина українських компаній-експортерів не звернули необхідної уваги на посилені вимоги російських митників”, - сказав Азаров.

При цьому він відзначив, що на неналежному рівні перебуває співпраця між митними органами України і Росії. “Нам потрібно зробити висновки з того, що взаємодія між митними органами сусідніх країн, які мають величезний товарообіг, виявилася далеко не на висоті”, - сказав прем'єр.

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При цьому він відзначив, що Федеральна митна служба РФ принесла свої вибачення учасникам зовнішньоекономічної діяльності, які зіткнулися з проблемами поставок товарів із України до Росії.

Як повідомляв УНІАН, Федеральна митна служба Росії з кінця липня посилила контроль вантажів, що ввозяться на територію РФ, більш як 40 українських підприємств і компаній.

14 серпня Федерація роботодавців України (ФРУ), очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем, звернулася до прем'єр-міністра України Миколи Азарова з проханням сприяти швидкому розв’язанню торгових суперечок з РФ, що призвели до блокування широкої номенклатури українських товарів російською митницею. За розрахунками ФРУ, втрати українських товаровиробників можуть становити близько 2-2,5 млрд дол. при загальному прогнозному обсягу поставок українських товарів до Російської Федерації за підсумками 2-го півріччя 2013 року в обсягу 8,5 млрд дол.

16 серпня прем'єр-міністр України Азаров доручив створити робочу групу з опрацьовування проблемних питань українсько-російської торговельно-економічної співпраці, від якої чекає відповідних пропозицій до 19 серпня.

20 серпня Міністерство доходів і зборів України повідомило, що Федеральна митна служба Росії заявила про повернення до штатного режиму розмитнення українських товарів.

«Вчора, 19 серпня, відбулися переговори між керівництвом Міністерства доходів і зборів України і Федеральної митної служби Росії з врегулювання питань, пов'язаних із митним оформленням поставок українських товарів на російський ринок. Під час переговорів російська сторона запевнила, що станом на сьогодні додаткові процедури митного контролю щодо українських товарів не застосовуються, товари українських підприємств перетинають російську митницю в штатному режимі», - повідомили у відомстві.

Водночас, сьогодні, 21 серпня, начальник Білгородської митниці на російсько-українському кордоні генерал-майор митної служби Анатолій Ушаков заявив російським ЗМІ, що митниця "працює в колишньому режимі із застосуванням додаткових процедур контролю щодо українських товарів". "Вказівок про скасування режиму поки що не надходило", - повідомив начальник митниці.