Напередодні Дня Незалежності Янукович поїде в Донецьк і Харків

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, сказав глава Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін.

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За його словами, 22 серпня цього року глава держави здійснить робочу поїздку до Донецька, де візьме участь в урочистостях з нагоди Дня шахтаря.

Льовочкін повідомив, що 23 серпня цього року Президент візьме учаcть в урочистій церемонії підняття Державного прапора у Києві. Цього ж дня відбудеться робоча поїздка глави держави до Харкова, де заплановано урочисті заходи з нагоди відзначення 70-річчя визволення міста від німецько-фашистських загарбників.

24 серпня, в день 22-ї річниці Незалежності України, Янукович у Києві традиційно покладе квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку та Михайлу Грушевському, а також візьме участь в урочистих заходах до Дня Незалежності на Володимирській гірці.

«Символічно, що головні цьогорічні урочисті заходи з нагоди Дня Незалежності України відбуваються на Володимирській гірці біля пам’ятника рівноапостольному князю Володимиру», - зазначив Льовочкін. «1025 років тому князь Володимир хрестив Київську Русь і таким чином наблизив її до європейської сім’ї християнських народів», - підкреслив він.