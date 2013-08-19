Янукович наказав уже готуватись до 80-х роковин Голодомору

Як повідомляє сайт глави держави, відповідно до Указу «Про заходи у зв`язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні», Кабмін має забезпечити розроблення та затвердити у місячний строк план відповідних заходів.

Зокрема, має бути передбачено проведення 23 листопада - у День пам`яті жертв голодоморів - жалобних заходів у Києві, зокрема на території Національного музею ”Меморіал пам`яті жертв голодоморів в Україні”, а також жалобних заходів в інших населених пунктах України за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадськості.

У населених пунктах мають пройти тематичні виставки архівних документів, фотоматеріалів, творів мистецтва та літератури, а також виступи творчих колективів, діячів культури і мистецтв.

Крім того, у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури мають відбутися заходи, присвячені вшануванню пам`яті жертв голодоморів в Україні.

Також уряд має вжити в установленому порядку заходів із прискорення спорудження у Вашингтоні пам`ятника жертвам Голодомору 1932 - 1933 років та забезпечити за участю Національної академії наук України підготовку і реалізацію програми досліджень теми голодоморів першої половини XX століття в Україні (Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, голодоморів 1921 - 1922 років та 1946 - 1947 років в Україні).

На тему: ЗМІ: У Росії історикам роздали рекомендації, як спростовувати Голодомор

Янукович також постановив 23 листопада на території України приспустити Державний прапор України, обмежити проведення розважальних заходів, внести відповідні зміни до програм радіо та телебачення.

Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям доручено розробити і забезпечити виконання регіональних планів заходів у зв`язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років, зокрема, забезпечити покладання у День пам`яті жертв голодоморів траурних вінків та композицій із житніх і пшеничних колосків до пам`ятних знаків, місць поховань жертв голодоморів, ушанування пам`яті померлих хвилиною мовчання, проведення інших скорботних заходів, належне впорядкування місць поховань жертв голодоморів.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України у 2013 році заходів у зв`язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932 - 1933 років в Україні, вжити заходів з метою організації тематичних виставок у приміщеннях парламентів, урядових установ іноземних держав, міжнародних організацій.

Також МЗС має забезпечити залучення до участі в офіційних заходах, які проводитимуться в Україні, представників дипломатичного корпусу іноземних держав, акредитованого в Україні; сприяти представникам української громадськості за кордоном у проведенні заходів із вшанування пам`яті жертв голодоморів в Україні.

Державному комітету телебачення і радіомовлення Янукович доручив сприяти широкому висвітленню в державних засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв`язку з 80-ми роковинами Голодомору.