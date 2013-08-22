Донецьк зустрічає Януковича: порожні вулиці і групи підтримки (фото)
10:27, 22 серпня 2013Політика
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У Донецьку готуються до приїзду президента України Віктора Януковича.
Донецьк зустрічає Януковича / Фото: ОстроВ
У центрі столиці Донбасу відчутно посилили наряди міліції, яка має забезпечити порядок під час сьогоднішнього візиту Януковича.
"Групи підтримки" укомплектовані символікою / Фото: ОстроВ
Біля Донецього облмуздрамтеатру збираються "групи підтримки" глави держави, пише ОстроВ.
Рух у центрі Донецька обмежили / Фото: ОстроВ
Прихильники укомплектовані значною кількість національних прапорів та символікою Партії регіонів. У сквері перед театром встановили рамку металошукача, а сам парк обтягнули обмежувальною стрічкою.
Центр Донецька патрулюють посилені наряди міліції / Фото: ОстроВ
На центральних вулицях Донецька обмежили рух автотранспорту, вихід до проїжджої частини з тротуарів також обмежили стрічкою. Вздовж дороги розставлені патрульні правоохоронці.
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