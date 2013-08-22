Донецьк зустрічає Януковича: порожні вулиці і групи підтримки (фото)

У центрі столиці Донбасу відчутно посилили наряди міліції, яка має забезпечити порядок під час сьогоднішнього візиту Януковича.

Біля Донецього облмуздрамтеатру збираються "групи підтримки" глави держави, пише ОстроВ.

Прихильники укомплектовані значною кількість національних прапорів та символікою Партії регіонів. У сквері перед театром встановили рамку металошукача, а сам парк обтягнули обмежувальною стрічкою.

На центральних вулицях Донецька обмежили рух автотранспорту, вихід до проїжджої частини з тротуарів також обмежили стрічкою. Вздовж дороги розставлені патрульні правоохоронці.