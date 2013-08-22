«Свобода» готує Януковичу «теплий прийом» у Харкові

У Харкові активісти ВО «Свобода» у п’ятницю, 23 серпня, пікетуватимуть облдержадміністрацію на знак протесту проти приїзду Президента України Віктора Януковича.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної організації ВО «Свобода», пікет розпочнеться на площі Свободи о 10.00 навпроти центрального входу до Будинку рад і триватиме дві години.

«У той час, коли фактично розв’язана торговельна війна між Україною та Росією, наслідки якої торкнуться кожного українця, замість захисту економічного та національного суверенітету України Президент роз’їжджає по незрозумілих святах, котрі фактично є річницями зміни одного окупаційного режиму над іншим», - наголосили у «Свободі».

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Організатори акції у своєму повідомленні до уповноважених органів міської ради про проведення акції гарантували громадський порядок під час пікету.

«Організатори діятимуть в інтересах національної безпеки, а також гарантують дотримання учасниками пікету громадського порядку і вживання необхідних заходів з метою запобігання злочинам, для охорони здоров’я населення та захисту прав і свобод інших людей», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня відбудеться робоча поїздка Януковича до Харкова, де заплановано заходи з нагоди 70-річчя визволення міста від фашистських загарбників.