Київ чекають серйозні розборки?

Віктор Небоженко, політолог, керівник соціологічної служби “Український барометр”: Після приходу нового мера киянам доведеться пережити кілька дуже складних місяців. Черновецький не має своєї команди, її ще потрібно формувати. Але це не позбавить його бажання провести зміни в керівництві міста. А київське міське господарство - тонкий організм, над яким дуже небезпечно експериментувати.

Сьогодні мало бути просто мером. За новими правилами гри, необхідно спиратися на стійку більшість у Київраді, якої у Чернівецького ще немає. Стосунки між Леонідом Михайловичем та Олександром Олександровичем настільки жорсткі, що я не виключаю якихось акцій, із залученнями правоохоронних органів. Ми побачимо численні скандали, пов’язані з ім’ям нового та колишнього мерів. Кілька місяців буде весело, але й печально.

Спочатку Леонід Михайлович вчитиметься. Адже управління господарством тримільйонного міста – вельми складна справа. Зміни будуть хаотичні, і я не можу передбачити, добрі вони будуть чи погані. Він мав би йти до цієї посади з чіткою програмою, а вийшло так, що отримав владу тому, що всім набрид Омельченко. Я передбачаю політичну помсту, вигнання прибічників Омельченка з усіх управлінських структур. І мені важко сказати, куди будуть спрямовані зміни, пов’язані з житлом, інфраструктурою, соціальним захистом.

Сподіваюся, Черновецькому вистачить глузду не демонструвати прямо свою конфесіональну орієнтацію... Але його перемога - це велика перемога харизматичної церкви в столиці. Цим, напевне, може ускладнитися конфесіональна ситуація в Києві.

Щодо його дружби з Банковою, то це все непевне. Він так само, як і Омельченко, маневруватиме до того, хто сильніше.

Михайло Погребінський, директор Київського центру політичних досліджень та конфліктології: Політичний ландшафт столиці однозначно зміниться. Ким би не був новий мер, у нього вже не буде такої влади, як у колишнього міського голови. В Омельченка була майже стовідсотково підвладна йому міськрада, і всі рішення приймалися в його кабінеті. Влада вже демонополізована, що дуже добре, ми зробили крок у бік політичного контролю за управлінням у Києві.

Не думаю, що в Чернівецького є команда, за допомоги якої він би міг змінити сотні керівників київського рівня. Частина діючої команди буде звільнена. Але він не поспішатиме. Найближчі до Омельченка люди втратять посади, але основний кістяк київської адміністрації залишиться.

Наскільки його політика буде наближеною до інтересів киян, говорити рано. Зрозуміло, що людина він дуже багата й протягом кількох років займається проблемами тих, хто не має можливості себе забезпечити. Так виглядає, що найближчим часом пріоритетом для нього буде допомога знедоленим.

А щодо змін у інвестиційному кліматі, розвитку ринку землі, це складне завдання. Тут може бути надзвичайно серйозний спротив. І я не знаю, чи зможе він та його радники протистояти лобістам. Навіть не беруся прогнозувати: чи вдасться йому переламати систему, вибудовану за багато років командою Омельченка.

Кость Бондаренко: директор Київського інституту проблем управління імені Горшеніна: Не знаю, які будуть політичні розклади, але швидше за все за Чернівецького київська політика нагадуватиме таке собі шоу з елементами залучення харизматичних церков та різних акцій.

У Леоніда Михайловича популістська програма, яка не вирізняється ґрунтовним знанням проблем міста та шляхів їх розв’язання. Хтось назвав цю перемогу “жартом сезону”. І це свідчить про те, що популізм у нас досі залишається однією з найбільш успішних технологій.

Звичайно, з приходом Черновецького відбудуться кардинальні зміни у столичному апараті. Якщо він серйозно підходитиме до вирішення міських питань, то мав би залишив апарат Омельченка. Але якщо керуватиметься логікою “сподобатися виборцям”, то призначить одним своїм заступником Михайла Бродського, а другим – Сандея Аделаджу.