Єврокомісар з питань торгівлі: погрози Росії на адресу України неприйнятні

Про це повідомляє Німецька хвиля.

Коментуючи ситуацію, речник єврокомісара з питань торгівлі Джон Кленсі заявив, що "будь-які економічні погрози Росії, спрямовані проти України та пов'язані із можливим підписанням країною угоди про асоціацію із Євросоюзом, ЄС вважає неприйнятними".

"Глибока та всеохоплююча зона вільної торгівлі (DCFTA) із ЄС не заважатиме Україні розвивати конструктивні відносини з Митним союзом Росії, Казахстану та Білорусії", - сказав Кленсі.

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Речник аргументував свої сумніви щодо підстав для обмеження українського експорту з боку Росії промовистим прикладом. Кленсі нагадав, що, незважаючи на численні спірні моменти у двосторонній торгівлі із Україною, відбувається спрощення умов експорту української продукції на ринок ЄС - і це стосується навіть "чутливих товарів", як то яєць та м'яса птиці. "Через це у Євросоюзу викликають сумнів підстави для обмеження українського експорту з боку Росії", - зазначив Кленсі.