Путін пригрозив "вжити заходів" у разі асоціації України з Євросоюзом

Про це Президент РФ Володимир Путін заявив на нараді з питань соціально-економічного розвитку Ростовської області, передає РІА «Новости».

"Якщо наші сусіди (Україна) підуть на істотну лібералізацію митного режиму з Євросоюзом, то на ринок України неминуче хлинуть товари вельми непогані за якістю і за ціною, але це призведе до того, що вони витискатимуть з власне українського ринку товари саме українського виробництва. Тоді країнам Митного союзу доведеться подумати про захисні заходи", - заявив Путін.

Він пояснив, що в такій ситуації буде важко зрозуміти маркування товарів, країну їх походження, що поставить російських виробників у "досить складне становище".

"Україна не збирається поки що вступати до Євросоюзу. Йдеться про підписання Угоди про асоціацію на певних, як наші експерти вважають, достатньо жорстких для української економіки умовах", - нагадав президент РФ.