У Медведєва кажуть, що можуть ввести мита на українські товари на умовах СОТ

Росія і Митний союз можуть ввести тимчасові мита на українські товари і посилити митний режим для українських постачальників, які будуть не більш жорсткими, ніж для інших країн - членів Світової організації торгівлі.

На тему: Азаров у понеділок злітає до Медведєва: розповість про вільну торгівлю з ЄС

Про це заступник міністра економічного розвитку РФ Олексій Лихачов заявив у інтерв'ю агентству "Прайм", повідомляє РІА «Новости».

Застосування таких заходів, відзначив Лихачов, широко поширена практика у СОТ, а також прописане в угоді про зону вільної торгівлі країн СНД.

"Це абсолютно в логіці зовнішньої торгівлі, є тріада заходів під назвою спеціальні захисні, антидемпінгові та компенсаційні заходи, вони абсолютно прийняті у СОТ. Але й також відповідно до угоди про зону вільної торгівлі (між країнами-учасницями СНД) ми можемо вводити певні заходи тарифного і нетарифного регулювання", - відзначив Лихачов.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 26 серпня, під час робочого візиту до Москви прем'єр-міністр України Микола Азаров має намір обговорити з головою уряду РФ Дмитром Медведєвим шляхи взаємодії у разі створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Росія вже заявила про намір скасувати умови вільної торгівлі з Україною для захисту власного ринку у разі підписання Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС.

Введення мит країнами МС для захисту власних ринків передбачене додатком №6 до договору про ЗВТ СНД.