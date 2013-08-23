Азаров у понеділок злітає до Медведєва: розповість про вільну торгівлю з ЄС

У понеділок, 26 серпня, в ході робочого візиту до Москви прем'єр-міністр України Микола Азаров має намір обговорити з головою уряду РФ Дмитром Медведєвим шляху взаємодії в разі створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар Азарова Віталій Лук’яненко.

“Обговоряться актуальні питання двосторонніх відносин. Є напрацювання для робочої групи, які у контакті з російськими партнерами розбирала цю ситуацію (з експортом українських товарів до Росії — УНІАН). Є пропозиції з врегулювання”, - сказав Лук’яненко.

Він зазначив, що Виконком СНД запропонував Україні і РФ свою підтримку в цьому питанні.

Також Лук’яненко зазначив, що Україна вважає, що неможливо протиставляти зони вільної торгівлі з СНД та ЄС.

«Для України і та важлива, й інша важлива. І тому питання стоїть так, щоб максимально по-партнерськи погоджувати ті режими, які виникають у разі дії і однієї, й іншої ЗВТ. Вони й по суті не протиставляються, оскільки обидві ці ЗВТ будуються на принципах СОТ. Це свідчить про те, що рішення буде обов'язково знайдено», - наголосив Лук’яненко.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня Президент РФ Володимир Путін заявив, що українська делегація наступного тижня прибуде до Москви для консультацій у світлі планів співпраці України з Євросоюзом.

"Ми домовилися з Президентом України, буквально ми вчора з ним розмовляли про те, що ми проведемо додаткові консультації, і наступного тижня повинні до Москви приїхати наші колеги з України, які на міжурядовому рівні ще раз проаналізують можливі загрози і зрозуміють, існують вони чи ні, і якщо так, то що з цим робити", - заявив Путін.