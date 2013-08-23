Яценюк знає, коли Кокс і Кваснєвський звітуватимуть в Європі щодо України

Керівники Моніторингової місії Європарламенту в Україні Пет Кокс і Олександр Квасневський прозвітують про перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 30 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Політичного етапу Національного круглого столу “Порозуміння заради європейського майбутнього” заявив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Рада Європейського Союзу буде приймати рішення 21 жовтня. Звіт місії Коса і Квасьневського буде 30 вересня. Тобто, ми можемо говорити, що присічний термін для прийняття всіх актів законодавства і демонстрація юридичної і політичної волі щодо необхідності підписання цієї угоди, півтора місяці”, - сказав Яценюк, додавши, що законопроекти, які необхідні для підписання Угоди між Україною і ЄС, повинні бути проголосовані в парламенті до цього часу в цілому.