Донька Тимошенко очікує, що невдовзі матері дозволять виїхати за кордон

За її словами, стан здоров’я екс-прем’єра з кожним тижнем погіршується.

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«Тому що досі вона сама без допомоги пересуватися не може, і, як сказали кілька тижнів тому німецькі лікарі, їй потрібна невідкладна операція, їй необхідна та терапія, яку призначили для неї незалежні лікарі, які перебувають за межами України. І тому ми як сім’я вимагаємо, щоб таку терапію провели», - зазначила Євгенія Тимошенко в інтерв’ю Радіо «Свобода».

Вона наполягає, що лікування за кордоном людини, яка відбуває покарання, не суперечить законам України.

«В українському законодавстві, наскільки я це розумію як захисник, немає таких норм, які би перешкоджали цьому, а також її виборові незалежних лікарів, кому вона довіряє. Це також написано в Конституції, це право кожної людини, незалежно від того, арештована ця людина чи на волі. Тим паче, що весь світ знає і розуміє, а також Європейський суд (із прав людини) наголосив, що вона ув’язнена незаконно», - сказала Євгенія Тимошенко.

Вона сподівається, що невдовзі Юлія Тимошенко зможе пройти курс лікування за кордоном.

«Я вірю, що рішення, яке мало бути набагато раніше, повинно бути схвалене спокійно і легко. Так само, як влада використала закон проти мами, щоб її засудити з легкістю і незважаючи ні на що, з повним цинізмом і жорстокістю. Так само, я думаю, вони зможуть знайти законний вихід з цієї ситуації. Тим більше, що Європейський суд (із прав людини), який є вищою судовою інстанцією для України як члена Ради Європи, прямо заявляє, що її арешт був незаконним. Тому ми, звичайно ж, очікуємо найближчим часом вирішення цього питання. І я думаю, що та гуманітарна місія, яку ведуть президенти Кокс і Квасневський… ми сподіваємося на це рішення і на те, що моя мама зможе відновити хоча б своє здоров’я. Не кажучи вже про повну політичну реабілітацію, яку вона повинна отримати найближчим часом», - сказала Євгенія Тимошенко.Як повідомляв УНІАН, 1 липня донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко заявила, що лікарі її матері з берлінської клініки «Шаріте» рекомендують своїй пацієнтці якнайшвидше зробити операцію.

Водночас представники влади заявляють, що правових підстав для лікування Тимошенко за кордоном немає.

Довідка УНІАН. Тимошенко в жовтні 2011 року була засуджена до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з РФ.

Вона відбуває покарання в Качанівській виправній колонії у Харкові. У травні 2012 року екс-прем'єр була госпіталізована до ЦКЛ «Укрзалізниці» через захворювання хребта.

Процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте», які періодично приїжджають до Харкова, щоб провести обстеження пацієнтки й надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.