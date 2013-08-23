У Донецьку Льюїсу подарували паспорт і футболку «Шахтаря»

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції, на якій крім Льюїса були присутні Донецький міський голова Олександр Лук'янченко і генеральний директор стадіону «Донбас Арена» Олександр Атаманенко, і відбулося вручення подарунків цьому відомому британському боксерові.

На тему: У Донецьк приїхав знаменитий боксер Леннокс Льюїс

Лук'янченко відзначив, що численна аудиторія любителів боксу зможе повною мірою відчути напругу боїв, спортивний талант боксерів і світовий рівень підготовки турніру. Від імені городян і всіх любителів боксу мер урочисто вручив Льюїсу паспорт міста Донецька.

Генеральний директор стадіону «Донбас Арена» вручив Ленноксу іменну фірмову футболку футбольного клубу «Шахтар», підкресливши при цьому, що «у світі переможців багато, але легенд - одиниці і без сумніву пан Льюїс є однією з таких легенд».

Льюїс подякував за пам'ятні подарунки та відповів на запитання журналістів. Боксер зазначив, що зараз він активно займається благодійністю і допомагає підростаючому поколінню.

«Якщо говорити серйозно, то я хочу дати місце молодим людям, щиро вірю в підростаюче покоління. Це одна з причин мого небажання повертатися в бокс. Мій син, наприклад, йому зараз дев'ять років, хоче також йти в бокс, і я буду радий стати для нього тренером», - сказав Льюїс.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться 14-ий турнір із серії «Pro Boxing Show», який відвідає в якості почесного гостя знаменитий боксер світового рівня Леннокс Льюїс.