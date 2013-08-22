У Донецьк приїхав знаменитий боксер Леннокс Льюїс

Як передає кореспондент УНІАН, Льюїса, який прибув як почесний гість 14-го турніру серії Pro Boxing Show, в Донецькому аеропорту імені Прокоф‘єва зустрічали керівництво промоутерської компанії Union Boxing Promotion в особі президента Юрія Рубана і віце-президента Дмитра Єлісеєва, а також представники ЗМІ.

На тему: Повєткін тримає імена своїх спаринг-партнерів у секреті

В аеропорту, відповідаючи на питання журналістів, Льюїс сказав, що дуже радий бути в Донецьку і вдячний президентові Union Boxing Promotion Рубану за запрошення відвідати місто.

«Я вперше у Донецьку. Мені дуже приємно бути частиною майбутнього турніру і побачити бої боксерів UBP, і майбутнього чемпіона», - сказав британський боксер.

За словами екс-чемпіона, зараз він як ніколи багато часу проводить зі своєю родиною і близькими йому людьми. До того ж Льюїс займається благодійністю і вкладає кошти у розвиток підростаючого покоління.

Кажучи про своє майбутнє, Льюїс зазначив, що тепер на ринг він вийде тільки як рефері.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться 14-й за рахунком турнір із серії Pro Boxing Show.