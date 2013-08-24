Україна відзначає 22 річницю своєї Незалежності

1 грудня 1991 року на референдумі 90% українців проголосували за незалежність України.

На тему: У Лаврі та у Володимирському соборі сьогодні відслужать подячні молебні

Святкування Дня Незалежності сьогодні розпочнеться з церемонії урочистого покладання квітів керівниками держави і міста до пам’ятників видатним діячам українського державотворення: Тарасу Шевченку, Михайлові Грушевському, а о 10.00 біля пам’ятника Володимиру Великому відбудеться молитва за Україну.

У столиці з нагоди Дня Незалежності України відбудеться низка культурно-мистецьких заходів.

Так, напередодні Дня Незалежності України відбулося відкриття виставки живопису народного художника України Івана Марчука «Нерозгадані тайни». Виставка працюватиме протягом місяця.

На Співочому полі Печерського ландшафтного парку о 15.00 відбудеться святкова концертна програма за участю аматорських колективів національно-культурних товариств Києва «Незалежна Україна на всі віки, на всі часи».

З нагоди свята відкриється щорічна міська виставка квітів на території Печерського ландшафтного парку: «Світ дитячих мрій». Експозиція триватиме до 15 вересня.

24 серпня столицею пройде карнавальне дійство «Парад вишиванок 2013» за участю делегацій з 20-ти областей України. У рамках заходу відбудеться парад 20-ти возів з «Диво-птахами» розміром 3х4 метри у супроводі творчих колективів, які рухатимуться від «Мистецького арсеналу» до Майдану Незалежності, де о 15.00 стартує концертно-конкурсна програма. Після цього колона рушить від Майдану Незалежності до Софійської площі, де розміститься експозиція птахів (до 31 серпня 2013 року).

Крім того, на Хрещатику (на тротуарній частині від станції метро «Хрещатик» у напрямку Майдану Незалежності) розпочнеться Всеукраїнський фестиваль морозива за участю провідних вітчизняних торгівельних марок виробників морозива. У програмі: вистави, розважальні програми за участю колективів художньої самодіяльності, фотовиставки, вікторини і конкурси, робота аніматорів у костюмах та на ходулях зі звуковим супроводженням, роздача морозива та надувних кульок тощо.

О 14.00 для глядачів та спортсменів запланована шоу-програма із залученням артистів з України, Росії, Словенії у рамках фіналу Української Стрітбольної Ліги 3х3. Також серед запрошених гостей – відомі спортсмени, екс-гравці національної збірної України різних років.

Також 24 серпня відбудеться фінал Чемпіонату України з баскетболу 3х3, який другий рік поспіль організовує Федерація баскетболу України. У фінальній частині змагань братимуть участь кращі спортсмени з різних міст країни. Крім того, разом із змаганнями професійних спортсменів, спробувати свої сили зможуть також пересічні кияни та гості міста у конкурсах для глядачів. Видовищне спортивне дійство відбуватиметься на 10 майданчиках одночасно. Баскетбольні майданчики спортивних організацій будуть розміщені на вул. Хрещатик від вул. Б.Хмельницького до вул. Прорізної.

У програмі святкування Дня Незалежності України передбачене спортивне автомобільне свято Київського міського автомотоклубу. Від Майдану Незалежності до Європейської площі з самого ранку і майже до урочистого салюту головною вулицею країни їздитимуть різні спортивні автомобілі, байки та карти.

У рамках Всеукраїнських сімейних ігор на Хрещатику відбудуться показові виступи гімнастів, циркові номери, виступи футбольних фристайлерів.

На вул. Хрещатик від вул. Б.Хмельницького до ст. м. «Хрещатик» відбудеться інформаційна акція з презентацією киянам та гостям столиці кращих зразків української літератури та сучасної книжкової продукції. Акція включатиме виставку новинок вітчизняного книговидання, автограф-сесії українських письменників та поетичні читання.

Завершиться відзначення 22-ї річниці Незалежності України вечірнім концертом на Майдані Незалежності за участю: Наталії Могилевської, Таїсії Повалій, Олександра Пономарьова, Злати Огнєвич, Світлани Лободи, Вєрки Сердючки, Міли Нітіч, Антоніни Матвієнко, Потапа і Насті Каменських, Тіни Кароль, Марії Яремчук, Олега Скрипки та інших.

Завершить дійство святковий феєрверк о 22.00.