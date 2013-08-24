У Лаврі та у Володимирському соборі сьогодні відслужать подячні молебні

Як повідомляє офіційний сайт УПЦ МП, об 11.00 в Успенському соборі Святої-Успенської Києво-Печерської Лаври буде відправлено подячний молебень з нагоди 22-ї річниці Незалежності України.

Як повідомляє прес-центр Київської Патріархії, з нагоди 22-ї річниці проголошення Незалежності України Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет звершить молебень у Володимирському патріаршому кафедральному соборі м. Києва. Молебень розпочнеться о 16 годині.

Також, сьогодні, о 10.00, біля пам’ятника Володимиру Великому відбудеться молитва за Україну.