Кличко у Брюсселі поговорить з Фюле про євроінтеграцію

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, сказав Кличко під час акції "Україна - це Європа".

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“Найголовніше питання, яке стоїть на порядку денному, - це євроінтеграція. Ми будемо обговорювати ті кроки, які нам необхідно зробити, щоби Угода про асоціацію з ЄС була підписана”, - наголосив Кличко.

Він також підкреслив, що на початку третьої сесії Верховної Ради VII скликання парламентарії мають в першу чергу ухвалити законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію.

“Ми повинні проголосувати за європейські закони, зокрема, щодо вдосконалення виборчого законодавства, про вибори у 5-ти проблемних округах, вибори у м. Києві, закон про прокуратуру, і виконати всі вимоги, щоби Угода про асоціацію була підписана”, - підкреслив лідер УДАРу.