Кличко у Брюсселі поговорить з Фюле про євроінтеграцію
Лідер фракції УДАР Віталій Кличко наступного тижня зустрінеться з головою Комітету із закордонних справ Європейського парламенту Ельмаром Броком і Єврокомісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле у Брюсселі.
Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу, сказав Кличко під час акції "Україна - це Європа".
На тему: Тягнибок на честь свята переплив Дніпро, а Кличко покатався з байкерами (фото)
“Найголовніше питання, яке стоїть на порядку денному, - це євроінтеграція. Ми будемо обговорювати ті кроки, які нам необхідно зробити, щоби Угода про асоціацію з ЄС була підписана”, - наголосив Кличко.
Він також підкреслив, що на початку третьої сесії Верховної Ради VII скликання парламентарії мають в першу чергу ухвалити законопроекти, необхідні для підписання Угоди про асоціацію.
“Ми повинні проголосувати за європейські закони, зокрема, щодо вдосконалення виборчого законодавства, про вибори у 5-ти проблемних округах, вибори у м. Києві, закон про прокуратуру, і виконати всі вимоги, щоби Угода про асоціацію була підписана”, - підкреслив лідер УДАРу.