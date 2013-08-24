Тягнибок на честь свята переплив Дніпро, а Кличко покатався з байкерами (фото)

У Кременчуці (Полтавська обл.) голова Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок та його заступник Руслан Кошулинський з нагоди 22-ї річниці Незалежності України перепливли Дніпро.

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, перед запливом Тягнибок і Кошулинський поклали квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку, а потім пройшли на центральний пляж міста і звідти попливли на другий берег. Вони подолали відстань у 1800 метрів практично за 30 хвилин, пропливши під Крюківським мостом, і вийшли на правому березі, таким чином з'єднавши дві частини міста.

«Водичка просто супер. Дніпро тут просто фантастичний. Що б там не казали паскудного смаку Дніпра не було. Але було не просто, чесно вам скажу. Я перед цим тиждень хворів, і не було можливості потренуватися. І це перший раз після хвороби зайшов у воду, і думав, що буде легше. Думаю, цей заплив найважчий з усіх попередніх. Ми з Русланом щасливі, що перепливли. Втретє нам вдалося так відсвяткувати Незалежність і цим прикладом показати, що Україна є єдиною і соборною. Нас нікому не перемогти, і наша нація має майбутнє!», - сказав Тягнибок.

Кошулинський зазначив, що пливли вони кролем, а під кінець стали плисти брасом.

Разом з Тягнибоком і Кошулинським у воду увійшли ще троє кременчужан, які також хотіли проплисти з лідерами ВО «Свобода» всю дистанцію. Однак пропливши частину відстані, вони змінили маршрут і попливли до найближчого берега. Для них викликали рятувальний катер.

Два роки тому в День Незалежності Тягнибок перепливав Дніпро в Києві, а торік- тернопільське озеро.

У другій половині дня Тягнибок і Кошулинський планують відвідати Сорочинський ярмарок.

Водночас лідер партії УДАР Віталій Кличко в День Незалежності України дав старт мотопробігу "Україна - це Європа".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії УДАР.

"Цього року День Незалежності особливо визначальний для нашої держави. Адже це свято починає відлік часу до саміту ЄС, який відбудеться у листопаді в Вільнюсі і на якому очікується підписання Угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, - зазначив Кличко. - Сьогодні - символічна акція. Байкери - люди вільні, які понад усе цінують свободу. Вони вирушають до Вільнюса, щоб сказати європейцям: ми хочемо жити у великій європейській сім'ї, яку не розділяють кордони".

Як додав Кличко, підписання Угоди про асоціацію з ЄС поверне Україну у єдину, вільну та демократичну Європу. "Наша країна завжди була частиною Європи. І саме тому перспектива підписання угоди є життєво важливою для України. Це – наш шанс. Шанс на краще майбутнє, шанс жити за обов’язковими і єдиними для всіх правилами, шанс для всіх українців на гідне життя! І ми не маємо права його втратити!", – підкреслив лідер “УДАРу”.

Як зазначили у прес-службі, Кличко на чолі колони байкерів проїхав вулицями Києва до траси на Житомир. Байкери зі Львова, Києва та Житомира вирушили у мотопробіг до столиці Литви і проїдуть країнами Євросоюзу: територією Угорщини, Польщі, Словаччини і Литви. Учасники пробігу також зустрінуться з європейцями і засвідчать бажання українців рухатися до інтеграції з Європою.