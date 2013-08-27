Яценюк, Кличко і Тягнибок летять в Брюссель
14:44, 27 серпня 2013Політика
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27-29 серпня голова політради ВО «Батьківщина» Арсеній Яценюк, голова партії «УДАР» Віталій Кличко та лідер партії “Свобода” Олег Тягнибок перебуватимуть з візитом у Брюсселі.
Лідери опозиції летять в Брюсель
Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщина”, 28 серпня Яценюк виступить на спеціальному засіданні Комітету в закордонних справах Європейського парламенту щодо ситуації в Україні.
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В прес-службі “УДАРУ” повідомили, що Кличко також візьме участь у цьому засіданні.
За даними прес-служб цих трьох політичних сил, 29 серпня лідери опозиційних партій зустрінуться з єврокомісаром із питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
В прес-службі “Свободи” УНІАН повідомили, що запрошення було “одне для трьох лідерів”, і Тягнибок “вже відбув до Брюсселя”.
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