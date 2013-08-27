Яценюк, Кличко і Тягнибок летять в Брюссель

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщина”, 28 серпня Яценюк виступить на спеціальному засіданні Комітету в закордонних справах Європейського парламенту щодо ситуації в Україні.

На тему: Кличко у Брюсселі поговорить з Фюле про євроінтеграцію

В прес-службі “УДАРУ” повідомили, що Кличко також візьме участь у цьому засіданні.

За даними прес-служб цих трьох політичних сил, 29 серпня лідери опозиційних партій зустрінуться з єврокомісаром із питань розширення і європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

В прес-службі “Свободи” УНІАН повідомили, що запрошення було “одне для трьох лідерів”, і Тягнибок “вже відбув до Брюсселя”.