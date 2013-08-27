Клюєв розповів Фюле, як Україна хоче асоціацію з ЄС

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв в Брюсселі на спільній прес-конференції з Комісаром ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле, повідомляє прес-служба Секретаря РНБО України.

Разом з тим, він підкреслив, що Україна планує зберігати і продовжувати поглиблення відносин і «інтеграційні процеси з Росією, країнами євразійського співтовариства, іншими світовими лідерами і новими центрами економічного розвитку».

«Сьогодні ми обговорили з нашими європейськими колегами багато питань, що стосуються євроінтеграції України та підготовки до успішного проведення саміту Східного партнерства восени цього року. Ми впевнені, що практично всі домовленості, досягнуті між Україною та ЄС на Саміті в лютому, будуть виконані. У цьому напрямку узгоджено працюють всі гілки влади нашої країни в тісній взаємодії з профільними структурами ЄС, Ради Європи та ОБСЄ », - сказав Клюєв.

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За словами Секретаря РНБО України, ще один пакет законопроектів буде доопрацьовано з урахуванням пропозицій експертів Венеціанської комісії та інших європейських структур. Насамперед, мова йде про зміни законодавства про вибори, а також - про уточнення в Конституції України щодо повноважень Вищої ради юстиції та підвищення гарантій незалежності суддів. Клюєв висловив надію, що ці законопроекти будуть прийняті парламентом України вже у вересні.

Він також повідомив, що в даний час готується пакет законопроектів у рамках комплексної реформи всієї правоохоронної системи України. «Проект закону «Про прокуратуру» вже направлений до Венеціанської комісії. Ще кілька проектів законів вже майже готові, і до кінця вересня вони також будуть вивчатися європейськими експертами», - зазначив Клюєв.

«У нас тривають постійні консультації з представниками міжнародних та українських бізнес-асоціацій. Є у нас питання, які стоять на порядку денному, і які нам належить вирішити з Єврокомісією, але я сподіваюся, що найближчим часом ці питання ми розв'яжемо», - зазначив Клюєв. За його словами, це стосується утилізаційного збору на автомобілі, а також кількох інших питань.