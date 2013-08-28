Яценюк: Путін намагається встановити нову версію СРСР

Про це він сказав на спеціальному засіданні Комітету в закордонних справах Європейського парламенту щодо ситуації в Україні сьогодні в Брюсселі, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

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«Росія розв’язала по відношенню до України не торгову війну. Це - геополітичний акт. І не лише проти України. Це виклик, який постав перед нами – Україною та Європейським Союзом. І нам потрібно діяти спільно, аби дати відповідь на цей виклик», - підкреслив Яценюк.

Також Яценюк зазначив, що «у діях Росії – нічого нового», і нагадав, як діяла Москва по відношенню до Балтійських країн перед тим, як вони приєдналися до ЄС і НАТО. Яценюк згадав і саміт у Бухаресті 2008 року, на якому Україна не отримала Плану дій щодо членства в НАТО: «Росія вчинила такі самі дії».

За словами Яценюка, своїми діями Російська Федерація порушила низку двосторонніх та багатосторонніх угод, зокрема, правила СОТ, Угоду про вільну торгівлю. «Але це не стосується торгівлі, це стосується геополітики. Президент Путін дуже чітко сказав, що Митний союз – це не економічний союз, а геополітичний. У мене таке відчуття, що Російська Федерація і персонально Президент Путін намагаються встановити новий тип Радянського Союзу, нову версію СРСР – «СРСР 2.0», - додав він.

Як повідомлялося, радник російського Президента Сергій Глазьєв раніше заявив, що Росія може порушити питання про скасування режиму вільної торгівлі з Україною після підписання нею угоди з ЄС. Перший віце-прем'єр РФ Ігор Шувалов не виключав, що Росія може почати застосовувати до України спеціальні механізми митного контролю та ряд інших заходів, якщо Київ підпише Угоду про асоціацію з ЄС.